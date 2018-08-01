Эксперты Роскачества развенчали миф о "накачанных" арбузах

Роскачество объявило о завершении первого этапа спецпроекта, посвященного проверке ранних арбузов.

Можно ли есть арбузы в июне? Сколько на рынке "нитратных" и обработанных пестицидами арбузов и что такое "накачанный" арбуз? Можно ли покупать арбузы у дороги? На эти вопросы ответили эксперты Роскачества.

Говоря о "накачанных" арбузах, чаще всего подразумевают "накачку" их селитрой и нитратами, реже — сахарами. Согласно различным толковым словарям, "накачать" — наполнить жидкостью или газом с помощью насоса. Переведем на арбузы: накачанный арбуз должны чем-то наполнять, что-то заносить внутрь. Что? Например, нитраты или сахар. Как? Уж, конечно, не насосом. Мнения большинства людей сходятся на том, что с помощью шприца.

"Но на деле эта народная "теория" про "накачанный" арбуз оказывается даже не мифом — ерундой", — отметили в Роскачестве.

1. Как объяснил старший научный сотрудник ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства Артем Соколов, нитраты — это "витамин" роста, минеральные удобрения, необходимые для питания растений. Они повсеместно используются в сельском хозяйстве: стимулируют рост растений и, соответственно, повышают урожайность. Арбузы удобряют нитратами в период их созревания. При соблюдении агротехнологии арбуз возьмет ровно столько, сколько ему нужно для роста. К концу созревания в нем не должно быть нитратов — арбуз вырастет, питаясь ими. Единственный шанс получить арбуз с повышенным количеством нитратов — сорвать его недозревшим (примерно за неделю до полного созревания). Но, скорее всего, они будут только в корке. Вероятность найти превышение по нитратам в мякоти низкая.

СОВЕТ! Не догрызайте арбуз до белой части корки. Она и несладкая, и, как видно, иногда "удобренная".

2. Как только в арбузе появится прокол от шприца, то есть "рана", он начнет гнить. Ни бахчеводам, ни продавцам гнилые арбузы не нужны.

3. Теперь представим, что какому-то злому бахчеводу, вопреки здравому смыслу, все же понадобилось чем-то напичкать арбуз. Допустим, на бахче их порядка 20 тысяч. В представлении многих людей это выглядит так, будто некто ночью, озираясь, со шприцем и канистрой удобрений (видимо, жидких), идет на бахчу. Там растет 20 тысяч арбузов, и он собирается проколоть их все. Похоже на сцену из фильма ужасов про сумасшедшего профессора. В реальности же такая картина не поддается логике.

4. Фермы, бахчи и коммерческие овощеводства обязательно проверяются несколько раз в год государственной бюджетной организацией — Россельхозцентром. Его филиалы есть почти во всех регионах страны. Россельхозцентр выявляет вредителей, сорняки, болезни растений и помогает с ними бороться; он определяет содержание микотоксинов, нитратов, а также остаточное количество пестицидов. Поэтому возможность пустить в реализацию продукцию с небезопасным количеством перечисленных веществ у овощеводов сведена к минимуму.

Разобравшись с "накачкой" арбузов, в Роскачестве ответили на вопрос, можно ли в принципе встретить арбузы с повышенным количеством нитратов и насколько велик риск отравиться "нитратным" арбузом.

Отмечается, что эксперты исследовали ранние арбузы на наличие нитратов в двух лучших лабораториях. И обе лаборатории выдали одинаковый результат: количество нитратов в исследованных арбузах ниже предельно допустимых концентраций. То есть ни в супермаркете, ни на рынке, ни в торговой точке у дороги эксперты Роскачества "нитратный" арбуз в этом сезоне не нашли.

Сахаров во всех испытанных арбузах было немного. Согласно ГОСТ ISO 2173-2013, массовая доля сахаров в сладком арбузе должна быть не менее 11% (11-12% — средняя сладость арбуза, 14% — высокая). По итогам испытаний ни один ранний арбуз не достиг даже минимального показателя зрелости. "То есть арбузы были либо ранних сортов, либо недоспелыми. Но, пожалуй, от июньских арбузов иного никто и не ждал", — отмечают в Роскачестве.

По итогам исследования ни один ранний арбуз не достиг даже минимального показателя зрелости. Самыми спелыми оказались ягоды с развала (10,8%) и из машины (9,5%). А самыми неспелыми торгуют в супермаркетах (9%). Утешает лишь то, что все исследованные арбузы не представляют вреда для здоровья. Ни в одном из образцов количество нитратов не превышало допустимых концентраций, отметили в ведомстве.

Масштабная проверка на наличие пестицидов также не нашла изъянов. Исследование проходило сразу по 148 показателям химических веществ, причем проверялось как наличие пестицидов, содержание которых нормируется в России, так и тех, содержание которых нормируется в Евросоюзе.

Испытания показали, что только в одном арбузе (тот, который был куплен с лотка на фруктовой базе) были зафиксированы следовые количества инсектицидов ацетамиприда и малатиона — пестицидов, защищающих ягоды от насекомых. Других превышений обнаружено не было.

Второй этап исследования Роскачества (испытания поздних арбузов) пройдет в августе.