Фото: vk.com/barneos22
Столкновение трамвая и легкового автомобиля произошло в Барнауле в среду, 1 августа, в районе Докучаево.
Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП Юрина — Попова, движение в сторону улицы Георгия Исакова затруднено", — отметил автор заметки.
На фото с места событий видно, что удар пришелся в правый борт легкового автомобиля. О пострадавших не сообщается.
Комментарии
Трамвайщики делают так специально, даже когда могут избежать аварии.
Ехал как-то я на ррамвае по Попова от ЗСВ в сторону Власихинской, видимость отличная, трамвай нёсся, как угорелый, и тут удар, да такой, что я думал, трамвай с рельсов сойдёт... трамвайщица открыла дверь, все вышли... на рельсах разбиая просто вхлам иномарка...
Так вот, это животное за штурвалом трамвая даже не пыталось ни тормозить, ни предупредить водителя иномарки, а тупо разбило машину!
Так они "учат" остальных водителей их пропускать.