С 1 августа работающие пенсионеры станут получать больше, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.
После перерасчета пенсий с учетом уплаченных взносов максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров составит три пенсионных балла, или 235 рублей 74 копейки.
"Прибавка индивидуальна для каждого пенсионера и зависит от уплаченных взносов: чем больше уплачено страховых взносов, тем выше прибавка", — пояснили в ПФР.
Страховая пенсия рассчитывается исходя из пенсионных баллов, перерасчет происходит у всех работающих пенсионеров, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности.
Перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров осуществляется с 1 августа каждый год. В прошлом году перерасчет коснулся 11,8 миллиона получателей страховых пенсий.
Комментарии
пора задуматься - -куда потратить деньжищи
ну ффсё. теперь каждый месяц в казино и на лазурный берег
Как сдирать с зар. платы- потолка нет, а как взад то 235 рэ и аж 74 копейки отвалили!((
Слава Путину-Медведему-благодетелям нашим, слава!