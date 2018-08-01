Россия стала мировым лидером по количеству танков

Россия возглавила мировой рейтинг по числу поступивших в войска современных образцов бронетанковой и автомобильной техники, а также ракетно-артиллерийского вооружения, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на замминистра обороны Дмитрия Булгакова.
"За последние пять лет наша страна в ходе перевооружения войск ввела в эксплуатацию более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и свыше 4 тысяч современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения", — заявил Булгаков.
В итоге, по оценке экспертных агентств, по данным номенклатурам в 2017 году Россия возглавила мировой рейтинг.
По словам генерала, всего на вооружение было принято более 80 образцов современной техники по номенклатуре материально-технического обеспечения. При этом был достигнут 98% уровень исправности техники (в 2012 году он составлял 84%).
Комментарии
" Зато, говорю, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета,
Мы впереди, говорю, планеты всей"...( Ю. Висбор)
а когда станет лидером по уровню зарплат обычных граждан?
безопасность страны - это, конечно, хорошо, но хотелось бы, чтобы она шла в ногу и с социальной сферой, а то танк на хлеб не намажешь.
1.08.2018 15:42
ыть
зато танком можно проехать по тем кто его требовать начнёт