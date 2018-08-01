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Сроки перекрытия участков улиц в центре Барнаула, где в данный момент прокладывают ливневку, продлили в связи с необходимостью проведения дополнительных работ по перекладке тепловых сетей.
Как уточняют в пресс-центре городской администрации, участок улицы Гоголя от дома №46а до проспекта Социалистического останется закрытым для транспорта до 13 августа.
Участок улицы Пушкина от дома №48 до проспекта Социалистического останется перекрытым до 20 августа включительно.
Также в мэрии указывают, что на время проведения работ изменены маршруты движения автобусов:
- Автобусы №20 и №55 будут ходить по схеме: проспект Ленина – улица Льва Толстого – проспект Социалистический – улица Пушкина, далее – по маршруту, в обратном направлении: …улица Пушкина – проспект Социалистический – улица Большая Олонская – улица Мамонтова – проспект Ленина, далее – по маршрутам.
- Автобусы №47 будут ходить так: проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Социалистический – улица Большая Олонская – улица Мамонтова – Речной вокзал, в обратном направлении – по маршруту.
- Схема движения автобусов №109 и №109оп организована так: проспект Ленина – улица Мамонтова – улица Большая Олонская – проспект Социалистический – улица Ползунова, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту.
Комментарии
Может надо было сначала доделать то что начали, а потом Ползунова перекрывать, блокировали весь центр