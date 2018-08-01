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Житель Барнаула лишился 97 тысяч рублей, которые у него украли через мобильное приложение — по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В полицию обратился горожанин, заявив, что с его банковских счетов пропали денежные средства.
Согласно предварительной информации, мужчина находился дома и пользовался личным кабинетом одного из банков.
"Во время введения пароля на сайте возникло всплывающее окно, где была просьба заполнить анкету. Мужчина закрыл всплывающее окно интернет-страницы. После осуществления входа и проверки счетов обнаружил пропажу 80 тысяч рублей со счета сберегательной книжки и 17 тысяч рублей с пенсионной карты", — добавляют в полиции.
После обращения в офис банка горожанину пояснили, что деньги были сняты посредством мобильного телефона.
"Потерпевший пользуется сотовым телефоном, но мобильный банк не подключал, карты никому не передавал, не терял, телефонных звонков от посторонних лиц с просьбой назвать номер карты также не поступало. Вероятнее всего, потерпевший занес в свой мобильный телефон вирус", — указывают в ГУ МВД.
Комментарии
Ага, то есть он и виноват? и КТО ТУТ ЖУЛЬЁ?