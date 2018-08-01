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Житель Онгудайского района Республики Алтай идет под суд за угрозу убийством в адрес своего соседа, сообщает МВД по региону.
38-летний мужчина совершил преступление в июне этого года, когда в состоянии опьянения пришел к ограде чужого дома и стал стучать в ворота усадьбы.
"Когда хозяин вышел на улицу и открыл калитку, обвиняемый достал нож и направил его сначала в область живота мужчины, а затем в область шеи, высказывая при этом угрозу убийством. Сельчанин не растерялся и вытолкнул нетрезвого соседа за ограду, закрыв за ним калитку. О случившемся он сразу сообщил сотрудникам полиции", — отмечают в правоохранительном ведомстве.
Полицейские доставили злоумышленника в отдел, где мужчина признался в содеянном и объяснил свой поступок – он был недоволен тем, что сосед набирает воду на водонапорной колонке, расположенной у его дома.
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