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От Мольера до Кобо Абэ: что покажут на театральном фестивале в Барнауле

, ИА "Амител"
Как пройдет Всероссийский театральный фестиваль имени Золотухина в 2018 году

С 25 по 30 сентября в краевой столице уже в третий раз пройдет Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. В МТА уже стартовали продажи билетов, цены на которые будут весьма демократичными. А мы пока расскажем, что же ждет зрителей на этом мероприятии в 2018 году.

Кто приедет на фестиваль?

География фестиваля значительно расширилась. В Барнауле соберутся театральные коллективы со всей страны. В программе — выступления артистов из Якутии, Удмуртии, Республики Карелия и многих других мест. Свои спектакли покажут Новосибирский драматический театр "Старый дом" и городской драматический театр Сергея Афанасьева, московская студия "ПЕВЦОВЪ-театр", Няганский, Глазовский и Мирнинский театры.

"Организационными моментами мы начали заниматься еще год назад. Сами понимаете, финансовая ситуация в нашей стране весьма непростая, и для того, чтобы обосновать участие в фестивале, каждому театру нужно объяснить необходимость в этом в своем управлении культуры", — рассказывает директор МТА Ирина Лысковец.

Что посмотреть?

По словам кураторов фестиваля, несмотря на то, что мероприятие направлено на молодежную публику, будет что посмотреть и взрослой аудитории. Вообще программу составляли так, чтобы учесть интересы всех возрастных групп. 

Золотухинский фестиваль в этом году также будет конкурсным. Всего для участия в нем было подано 50 заявок, из которых экспертный совет отобрал всего 12. Зрители увидят весьма достойные спектакли как большой, так и малой форм, кроме того, в афише есть и современная драматургия и классика. "Васса Железнова", "Головлевы", "Мамаша Кураж", "Женщина в песках" — это небольшая часть того, что планируют показать на сцене краевой столицы.

"Будет много интересных работ. Хороший спектакль привозит Альметьевский театр, с которым мы стали большими друзьями. На втором фестивале они получили приз за лучший ансамбль, а в этом году они привезут спектакль на национальном языке "Лекарь поневоле", который зрители будут слушать с переводом через гарнитуру. Очень радует, что к нам приезжает Няганский ТЮЗ, несмотря на то, что у них нет своей площадки, она в процессе строительства. У них очень мощные спектакли, интересные режиссеры, и они нам покажут свою премьеру "Наш класс", над которой работал известный режиссер Александр Баргман", — комментирует Ирина Лысковец.

Что еще будет в программе?

Показами спектаклей программа Золотухинского фестиваля никогда не ограничивалась, не отступили от этого принципа и в 2018 году. Для учащихся профильных вузов и артистов пройдет ряд полезных мастер-классов. Преподаватель ГИТИСа и ВГИКа Ирина Автушенко проведет занятия по сценречи, Ольга Андрейкина расскажет о театральной педагогике, Василий Лукьяненко обучит сценическому движению.

Также после показов пройдут обсуждения спектаклей, участие в которых примут именитые театроведы, критики, преподаватели, режиссеры и артисты.

Как купить билет?

Общего абонемента на все показы не будет. Билеты на тот или иной показ можно приобрести в кассе МТА, на сайте Молодежного театра Алтая, в кассах драмы и музкомедии, а также на сайте www.kassy.ru.

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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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