Фото: barnaul.org
Центральный парк в Барнауле будет работать на два часа дольше, чем прежде, проинформировали в пресс-центре городской администрации.
"С 1 августа меняется режим работы парка культуры и отдыха "Центральный". Теперь парк открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 21:00 (раньше он работал до 19:00)", — уточняют городские власти.
Напомним, что к Центральному парку в последнее время мэрия проявляла повышенное внимание. В прошлом году здесь поменяли ограждение, а глава города Сергей Дугин неоднократно подчеркивал, что парк должен соответствовать современным требованиям.
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