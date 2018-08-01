Сопредседатель профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий в эфире НСН заявил, что обсуждение отказа от пятибалльной системы в школах не имеет смысла.
Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев на круглом столе в "Известиях" заявил, что в российских школах могут отказаться от пятибалльной системы оценок. Он отметил, что данный вопрос обсуждается в ведомстве. Это подтвердил глава Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, известный как "отец ЕГЭ", Виктор Болотов. По его словам, наиболее оптимальной системой могла бы быть 12-балльная система. Впрочем, по его мнению, для внедрения каких-либо изменений необходимо повышение квалификации учителей.
Луховицкий посчитал обсуждение системы оценок поводом для оправдания нежелания улучшать условия работы учителей.
"Пятибалльная система, 12-балльная система, 100-балльная — это формальность. Это снова разговор не о том, о чем надо говорить. Снова звучит мысль, что учителя плохие, они чем-то не владеют. Отсюда, естественно, выводы: за что им повышать зарплаты, улучшать условия работы?" — подчеркнул Луховицкий.
"Вместо того, чтобы заниматься своим делом, например, проверять, как не оплачивают до сих пор во многих регионах работу на ЕГЭ, господа из Рособрнадзора занимаются объяснением, какие плохие учителя", — добавил сопредседатель профсоюза.
Напомним, в 2018 году исполняется 10 лет со дня введения единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Комментарии
нужно же как-то завуалировать безграмотность населения и неполучение достойных знаний и воспитания