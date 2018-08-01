Ремонт дома алтайского космонавта Германа Титова подходит к концу

В селе Полковниково скоро закончится ремонт дома, в котором прошли детские и юношеские годы космонавта Германа Титова, пишет "Алтайская правда".
Осенью 2017 года правительство Алтайского края передало дом, расположенный в Косихинском районе, в краевую собственность. Теперь он стал объектом Алтайского государственного мемориального музея Г.С. Титова.
Средства на ремонт, который начался в мае 2018 года, были направлены из краевого бюджета. Строители заменили нижние венцы, оконные и дверные блоки, крышу и обшивку дома, частично — половое покрытие, электропроводку. Сейчас докрашивают стены и пол. В этом месяце также будут благоустраивать усадьбу.
Сотрудники музея создадут мемориально-бытовую экспозицию "Дом семьи Титовых". Открытие запланировано на сентябрь, ко дню рождения космонавта.
Отец космонавта Степан Павлович Титов называл этот дом "Ласточкиным гнездом". В его строительстве участвовал и сам Герман Степанович.
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