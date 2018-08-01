Торгово-промышленная палата (ТПП) России поддержала инициативу правительства страны о повышении пенсионного возраста, однако предложила внести принципиальные коррективы, пишут "Известия".
Бизнесмены выступили против предложений о введении ответственности за увольнение возрастных сотрудников. Свои предложения предприниматели направили в Министерство финансов, Министерство экономического развития, Министерство труда и Банк России.
Одна из рекомендаций ТПП предлагает рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию для безработных граждан старшего возраста — в 60 лет для мужчин и в 55 лет для женщин.
Однако такой вариант возможен лишь после того, как человек в течение года не сможет найти никакую работу или же ему не предложат работу на бирже.
Также представители предпринимательской отрасли предложили увеличить пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста.
Кроме того, представители бизнеса предложили полностью отменить или снизить размер отчислений в Пенсионный фонд за работников, которым осталось пять лет до пенсии.
В Министерстве труда изданию заявили, что ведомство уже провело детальную оценку последствий повышения пенсионного возраста, а также просчитало риски для рынка труда. Также добавили, что совместная работа с профсоюзами и работодателями по подготовке плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан уже началась.
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