Фото: Екатерина Смолихина
Управление автомобильных дорог "Алтай" не планирует в ближайшее время приступать к ремонту проблемного старого моста в Барнауле и в ближайшие дни подаст апелляцию на решение арбитражного суда, который передал ведомству разрушающийся объект, сообщили в ведомстве.
С момента, когда Арбитражный суд Алтайского края передал мост от Росимущества Росавтодору, прошло уже больше месяца. Согласно решению, старый мост через Обь в Барнауле должен перейти в оперативное управление дорожникам и УПРДОР "Алтай", которые и должны содержать объект. Однако там с результатом не согласны и готовятся опротестовать данное решение от 21 июня.
В УПРДОР пояснили, что не могут взять объект на баланс, так как Росавтодор и его структуры занимаются только теми дорогами и сооружениями, которые есть в федеральном перечне. Его утверждает Правительство РФ по предложению Минтранса. В Росавтодоре, по сведениям Amic.ru, готовы отремонтировать мост, но при условии, что дорожный объект вернется на баланс мэрии Барнаула, которая впоследствии будет заниматься его содержанием. Известно, что участок дороги между Новоалтайском и Барнаулом, по которому проходит мост, находится на балансе краевых властей. Именно по этой причине в федеральном дорожном ведомстве не готовы были спешить с ремонтом.
Перенаправить деньги с других объектов невозможно, поскольку это является нарушением закона. Мэрия Барнаула еще в 2017 году добилась также через суд передачи объекта на баланс Росимущества. При этом ремонт может обойтись в миллиард рублей. В городской казне таких средств просто нет. Проблема старого моста существует уже несколько лет. В мае объект грозилась закрыть ГИБДД, но потом дорожные службы из Новоалтайска за свой счет залатали на мосту ямы.
Комментарии
нет, ну точно ждут пока развалится...