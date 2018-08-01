Россиян предложили наказывать за купание "единым штрафом"

Член Комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов заявил, что в России необходимо федеральным законом установить штрафы за купание в не отведенных под это дело местах, пишет "Парламентская газета".
По словам Милонова, вопрос штрафов для купальщиков, которые нарушают правила безопасности на воде, должен быть урегулирован федеральным законодательством — поправки надо внести в КоАП.
Как отметил депутат, сегодня получается так, что один человек пошел купаться в неразрешенном месте, "а потом всем миром ему организуют спасательную операцию МЧС".
"В Бразилии этот вопрос решается очень просто: полез в запрещенное место, там на тебя напали пираньи или крокодил, и нет нарушителя. А у нас купаются где попало", — подчеркнул Милонов.
Сейчас федерального наказания за купание в необорудованных местах не существует. Такие штрафы могут назначаться на региональном уровне. Например, в КоАП Новосибирской области установлен штраф для граждан от 300 до 1000 рублей. В Москве в 2018 году городские власти решили не наказывать за купание в не отведенных для этого местах. Московские депутаты пришли к выводу, что человеку необходимо рассказать про разрешенные места, но купаться там или нет — это его выбор, поскольку в первую очередь человек должен быть сам заинтересован в сохранении своего здоровья.
Комментарии
Дышать через раз нас скоро тоже обяжут.!!! но с другой стороны какая забота - а штраф уплати...
Наши думцы , кроме как штрафовать, повышать налоги, пошлины, акцизы, пенсионный возраст.. другими словами закручивать гайки обдирая свой бедный народ, ничего не умеют.
Организовать условия для расцвета бизнеса, защитить интересы потребителей через госрегулирование наценок в рознице, обеспечить безопасность ТЦ, обеспечить народ работой ЭТИ люди не умеют.
"В Бразилии этот вопрос решается очень просто: полез в запрещенное место, там на тебя напали пираньи или крокодил, и нет нарушителя. А у нас купаются где попало", — подчеркнул Милонов.
А у нас вместо пираний и крокодилов Милонов нападает, это страшнее.
1.08.2018 17:29
- гость -
Соглашусь на 100%
Соответственно зачем нам такая власть ааа!!!
Хе, и тут "единый" - нехорошее слово)
Это же какую работу нужно провести, чтобы определить места, где можно купаться, а где нельзя? Сразу видно, кому нечего делать.
Пусть опись с Москвы начнут