Большая работа ведется в Барнауле по обеспечению детей местами в детских садах и школах. В период с 2016 по 2025 год в столице Алтайского края планируют построить 12 школ. Это предусмотрено региональной государственной программой "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае". В первую очередь школы будут построены в новых микрорайонах Барнаула, так как именно здесь они особенно востребованы. Строительство новых объектов образования позволит значительно сократить нагрузку на школы в районе новостроек Индустриального района и в то же время обеспечит их шаговую доступность для детей.
Квартал 2001
Фото: Altairegion/22.ru
В ноябре 2016 года на улице Балтийской, 11 в квартале 2001 открылась новая школа. Здание рассчитано на 560 учащихся. До сентября 2018 года здание было вторым корпусом школы № 132, но с этого времени станет самостоятельным учреждением — школой № 134.
Квартал 2006а
В 2019 году предполагается ввести в эксплуатацию школу в квартале 2006а (ул. Взлетная, 85). Эта школа будет на 550 мест. Глава Барнаула Сергей Дугин распорядился сделать все возможное, чтобы новая школа открылась уже к 1 сентября 2019 года. Застройщик — ООО "Селф" — пообещал приложить все усилия, тем более что современные технологии позволяют вести строительство в короткие сроки. И качество от этого не страдает. Проблема только в материалах, часть из которых производится в других регионах.
Квартал 2008
В конце 2018 года планируют открыть новую школу на улице Сиреневой,16 в квартале 2008. Она будет построена по такому же проекту, как и в квартале "Дружный". Здание рассчитано на 550 учеников. В новой школе будет бассейн, два спортзала. На территории школы обустроят стадион, футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, а также зону отдыха. Стоимость всего объекта составит 470 млн рублей.
Квартал 2023
В 2018-м завершатся работы по корректировке проекта образовательного учреждения в микрорайоне "Лазурный-2" (ул. Шумакова, 78), расположенном в квартале 2023.
Квартал 2034
1 сентября 2017 года в Барнауле ввели в эксплуатацию школу №133 в квартале "Дружный". В школе есть бассейн, обустроено несколько спортивных площадок и стадион с искусственным газоном. Строительство учреждения завершилось на три месяца раньше срока. Общая стоимость объекта составила почти 500 миллионов рублей, 317 миллионов из которых были выделены из федерального бюджета. Перед ее открытием строители заявили, что это самая современная школа в Алтайском крае, так как в ней были учтены все самые последние достижения в области строительной технологии, оборудования, и она максимально ориентирована, чтобы создать для детей комфортную среду, включая детей с ограниченными возможностями.
Новые детские сады
Власти проявляют заботу и о маленьких детях и их родителях. Пять новых детских садов будет построено в Барнауле до конца 2019 года. Так же, как и со школами, в первую очередь детскими садами будут обеспечены новые микрорайоны города. Это кварталы 2006а (ул. Ускова, 29), 2009а (ул. Ускова, 38), 2011 (ул. Взлетная, 54), 2023 (пр. Южный Власихинский, 40) и село Власиха (ул. Первомайская, 57). Новые учреждения будут готовы принять от 270 до 330 малышей. Всего в этих детских садах будет создано почти 1,5 тысячи мест, из которых более 600 — для ясельных групп. Строительство детских садов в кварталах-новостройках позволит не только посещать детский сад рядом с домом, но и значительно увеличит охват услугами дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет, отмечают в администрации города.
Больше подробностей о том, какие изменения ждут Барнаул в ближайшие годы, читайте в нашем спецпроекте "Большая стройка".
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