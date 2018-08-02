Объем незаконных рубок в Алтайском крае за первые полгода 2018 года сократился на 2,8% в сравнении с первым полугодием 2017 года. Об этом сообщили в управлении лесами регионального Минприроды
Так, по словам врио заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальника управления лесами Владимира Черных, в первом полугодии 2018 года незаконно заготовлено 1388 кубометров древесины на сумму 28,6 млн рублей. За аналогичный период 2017 года — 1427 кубометров на 11,4 млн рублей. В 2016 году "черные лесорубы" официально нарубили 2629 кубических метров леса.
Всего специалисты управления лесами Минприроды провели в первые шесть месяцев 2018 года 916 рейдов.
По уголовным и административным делам в первом полугодии 2018 года предъявлено 307 требований о возмещении вреда в досудебном порядке на сумму 2,9 млн рублей, из них уплачено добровольно на сумму 1,6 млн рублей.
Также в 2018 году инспекторы установили шесть виновников возникновения лесных пожаров, и к ним были применены штрафные санкции на сумму 95 тысяч рублей.
Комментарии
Ну так Карлина ж убрали - вот и результат
А с 1 января официальные лесорубы еще и сучки будут подбирать, раз их разрешили бесплатно собирать на дрова! А то сжигают как мусор. Весь лес завалят этими кучами, потом поджигают, 2 в 1 и пожары тушат и лес чистят , а тут люди все разберут. А то задрали цену на дрова - электричеством дешевле топиться!
Объем незаконных рубок в Алтайском крае за первые полгода 2018 года сократился на 2,8% И СТАЛО 97,2%!
На 2%, то есть по прежнему ворут на десятки миллионов, а эти люди сидят и получают зарплату???
Ай малацы!!!
А какого короеда отлучили от кормушки?