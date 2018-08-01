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Контракт на достройку художественного музея в Барнауле подорожал в пять раз

, ИА "Амител"
"Единый заказчик капитального строительства Алтайского края" объявил аукцион на работы

Фото: Amic.ru

"Единый заказчик капитального строительства Алтайского края" объявил аукцион на достройку проблемного художественного музея на площади Октября в Барнауле. Цена вопроса – 612 миллионов рублей, что больше в пять раз, чем предполагалось ранее. Таким образом, общая стоимость музея может составить около миллиарда рублей.

Как говорится в документах, в новый тендер входят все оставшиеся мероприятия, в том числе закупка и монтаж оборудования. Проект будет доделан из-за новых пожарных требований, а также с учетом доделки систем коммуникации.

Отметим, что Государственный художественный музей превратился в главный долгострой из-за сложной ситуации в компании "СтройГАЗ". Изначальная проектная стоимость составляла 850 миллионов рублей. Стройка началась в 2012 году. Спустя три года была проведена проектно-сметная корректировка, и сумма контракта составила 430 миллионов. Однако строительство культурного объекта было полностью прекращено из-за невозможности выполнить свои обязательства компанией "СтройГАЗ", которая находится на грани банкротства.

Позже на объект должна была зайти компания "Селф". Однако по неизвестным причинам она отказалась достраивать проблемный музей. Скорее всего, из-за того, что у подрядчика уже много сложных объектов типа театра "Сказка" и "Демидов Парка". Сейчас все документы для завершения работ в музее готовы. В связи с рядом необходимых изменений в проектно-сметную документацию проект проходил повторную государственную экспертизу. На основании данных документов в ближайшее время будет размещен государственный заказ на продолжение строительно-ремонтных работ.

Ранее алтайские художники попросили врио губернатора Виктора Томенко достроить объект, потому что многим из них просто негде проводить свои выставки. Ориентировочно музей может быть достроен к 2020 году.

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Комментарии

1.08.2018 16:26
- гость -

из них 50% замылят по карманом

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1.08.2018 16:32
Дима

И тут "единый" заказчик)

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1.08.2018 16:35
Дима

Предлагаю слово "единый" в русском языке признать ругательным.

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