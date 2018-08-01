В Санкт-Петербурге скончалась худрук КДЦ "Красногвардейский" Людмила Глухова, которая также сыграла в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия", сообщает LIFE.
Людмила Глухова умерла 29 июля, но о смерти 54-летней артистки стало известно только сегодня. Причина смерти пока неизвестна.
"29 июля не стало нашей коллеги Людмилы Борисовны Глуховой… Светлого человека, жизнерадостного, умного, талантливого, мыслящего, чувствующего, понимающего", — говорится в сообщении КДЦ.
Прощание с Людмилой Глуховой состоится 2 августа в Большом зале крематория на Шафировском проспекте в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось о смерти актера из сериала "Улицы разбитых фонарей" Владислава Жуковского. 74-летнего артиста не стало 17 июля. Его смерти предшествовала продолжительная болезнь.
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