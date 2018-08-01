Более 70% молодых россиян считают значимость высшего образования сильно преувеличенной. Это следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Количество респондентов, считающих, что удачную жизнь можно построить и без высшего образования, возросло с 2008 года до 56%. Тогда россиян, имеющих такое мнение, было 45%.
Молодежь от 18 до 24 лет чаще придерживается позиции, что в России можно построить успешную карьеру без диплома о высшем образовании — таковых 72%. Количество респондентов в возрасте от 25-34 лет и 35-44 лет, имеющих аналогичную позицию, тоже постепенно растет. В 2008 году их было 48% и 46%, а в 2018 — 66% и 65% соответственно.
Люди старшего поколения уверены, что диплом о высшем образовании помогает построить успешную карьеру. Об этом заявили почти две трети опрошенных от 45 до 59 лет и старше. Из них не согласились с этим утверждением 48% и 46%.
Число молодежи, считающей важным диплом о высшем образовании, постепенно снижается — с 79% в 2008 году до 52% в 2018 году (18-24 года). Такая же тенденция наблюдается и у людей более старшего возраста — от 25 до 34 лет. В 2008 году о значимости диплома заявляли 74% из них. Сейчас этот показатель снизился до 50%.
Половина респондентов (51%) не считает, что без высшего образования человек будет вынужден работать на непрестижных и низкооплачиваемых должностях. Доля молодежи из них (18-34 лет) составляет 66%.
По словам главы департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова, завершается "бум массовой охоты" молодых россиян на вузовскую "корочку": "Причем становится очевидным, что подогревали его старшие родственники, чьё мнение о престижности высшего образования сформировалось в советское время, когда любой человек с дипломом обладал большими возможностями для восхождения по социальной и карьерной лестнице".
В опросе участвовали 1600 респондентов. Максимальная доля погрешности с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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