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Суд приговорил жителя села Иогач в Горном Алтае к штрафу за применение насилия в отношении представителя власти.
Как сообщили в республиканской прокуратуре, 4 февраля этого года мужчина, будучи пьяным, не желал, чтобы его доставили в Турочакскую районную больницу для прохождения медицинского освидетельствования. В итоге он нанес сотруднику полиции удар в область лица, а уже находясь в служебном автомобиле, нанес правоохранителю еще не менее двух ударов ногой.
Во время суда он признал свою вину. В итоге суд приговорил мужчину к штрафу в размере 50 тысяч рублей.
Комментарии
а если полицаи нанесут тяжкие телесные повреждения, то сколько возместят???