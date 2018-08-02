Гениальный фильм Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая Одиссея" покажут в Барнауле в формате IMAХ. Отреставрированную версию в формате 4К можно будет посмотреть в кинотеатре "Арена" сети "Киномир" с 30 августа. Количество сеансов будет ограничено.
Одна из величайших картин XX века вышла на экраны 4 апреля 1968 года. Юбилейный показ отреставрированной картины состоялся на 71-м Каннском фестивале в мае этого года. Британский режиссёр Кристофер Нолан тогда представил фильм в высококачественной версии 4K в формате 70 мм, которая полностью повторяет оригинальный материал, снятый полвека назад.
Как и завещал Кубрик, фильм будет показываться на английском языке, но с русскими субтитрами. В работе по созданию этой уникальной копии для кинотеатров IMAX принимала участие команда "Уорнер Бразерс Пикчерз" вместе с трёхкратным номинантом на премию "Оскар", неоднократным обладателем премии "Сатурн" и горячим поклонником творчества Кубрика Кристофером Ноланом.
По сюжету экипаж космического корабля С. С. Дискавери — капитаны Дэйв Боумэн, Фрэнк Пул и их бортовой компьютер ХЭЛ-9000 — должны исследовать район галактики и понять, почему инопланетяне следят за Землей.
Стэнли Кубрик является одним из самых великих режиссеров в истории кино. Помимо "Космической Одиссеи" он снял "Сияние", "Заводной апельсин", "Барри Линдон", "Лолиту", "С широко закрытыми глазами".
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