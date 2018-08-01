Нападающий Федор Смолов в ДТП разбил BMW за 9 миллионов рублей

Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре, сообщают "Кубанские новости".
Авария произошла в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в районе Вишняковского рынка. Опубликовано видео с места ДТП.
По информации издания, иномарка в дорогой комплектации M5 First Edition принадлежит девушке Смолова, однако в момент аварии за рулем находился сам футболист. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, но официальных данных о происшествии пока нет.
Фотографии с места ДТП в соцсети выложили очевидцы. На кадрах видно, что автомобиль BMW врезался в металлическое ограждение.
Примечательно, что после чемпионата мира по футболу в России Смолов как футболист подешевел на 2 миллиона евро. Ранее Forbes составил рейтинг российских знаменитостей. По данным издания, доход Смолова в прошлом году составил 13,9 миллиона долларов.
Смолов запомнился своим нереализованным пенальти в четвертьфинальном матче с Хорватией, исполнение которого многие назвали "пижонским".
BMW M5 First Edition — специальная модель автомобиля, выпущенная ограниченной серией в 400 экземпляров. В России в продажу поступило 20 таких машин, все они раскуплены. Стоимость автомобиля начинается от 9 миллионов рублей.
Комментарии
Чмошник он,а не футболист(((
Дебильная мода- укатать себя татухами в ноль, как будто матёрый рецидивист!
Он не футболист! А бухарь