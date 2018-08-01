Фото: lifeshot
Рэпера Тимати оштрафовали на 20 тысяч рублей за спонтанный концерт, который он устроил на крыше автомобиля в центре Москвы в ночное время.
Как передает "РИА Новости", соответствующее решение вынес Тверской суд столицы.
"Суд признал Тимура Юнусова виновным в совершении административного правонарушения ("организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка")", — сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.
Отметим, что Тимати и Егор Крид ночью 21 июля забрались на автомобиль на улице Большая Дмитровка и начали свое выступление. Импровизированный концерт собрал большое количество людей, в связи с чем образовалась пробка.
Комментарии