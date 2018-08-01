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Жители Бийска продолжают становиться жертвами телефонных мошенников — только за одни сутки "атакам" злоумышленников подверглись трое горожан.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, бдительность, позволившую не поддаться на уловку преступников, проявил лишь один из троих горожан.
"В двух зарегистрированных случаях мошенник представлялся должностным лицом и просил оказать финансовую помощь в приеме ведомственной комиссии. Одному из бийчан эта просьба показалась странной, и он не стал на нее реагировать, но посчитал необходимым сообщить о данном звонке в полицию. Другой же бийчанин проявил щедрость и перечислил на указанный неизвестным собеседником счет двадцать тысяч рублей", — отмечают в правоохранительном ведомстве.
Полицейские сумели предварительно установить, что звонок на телефон пострадавшего поступил с номера, зарегистрированного в Краснодарском крае.
Еще одной жертвой обмана мошенников стал 80-летний бийчанин. Дозвонившийся до него злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка и предложил провести несложную процедуру по защите сбережений от мошенников.
Поддавшись уговорам злодея, пожилой мужчина, сам того не подозревая, перевел абоненту Самарской области четыре с половиной тысячи рублей.
По указанным фактам проводятся проверки.
Комментарии
Мне тоже вчера парень звонил. Сказал, что моя карта заблокирована, и что он специалист службы безопасности банка. Даже не сказал, какого именно банка. Понятно, что это был просто "развод". Он понял, что мне все понятно, поэтому быстро положил трубку.