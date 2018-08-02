Два месяца Виктор Томенко является врио губернатора Алтайского края. Во вторник, 31 июля, Томенко в ходе рабочей поездки встретился с представителями общественности Алейска, которые рассказали о местных проблемах.

Грунтовые воды

Первое, о чем шла речь на встрече, — повышение грунтовых вод. Эта проблема особо актуальна для города в последние несколько лет. Весной вода выходит на поверхность, и идет затопление участков, домовладений. По словам главы Алейска Ивана Маскаева, городские власти пытаются решить проблему, но справиться своими силами невозможно.

"Мы помогаем, отводим, прочищаем, но своими силами городу не справиться, потому что необходимо выполнить большой объем работ. Мы бы хотели, чтобы вы нам помогли с выделением по инвестиционной программе части средств в пределах восьми миллионов рублей. Что с ними делать, нам понятно. Часть проектно-сметной документации уже готова, мы планируем отправить документы на ценообразование", — рассказал Маскаев. Он также отметил, что часть работ город хотел бы провести уже осенью 2018-го.

Врио главы региона ответил, что край постарается найти средства для решения этой проблемы уже в текущем году.

"Посмотрим, есть ли у нас по другим объектам экономия. Возможно, получится часть работ провести уже этой осенью. Исполнение бюджетного процесса уже практически заканчивается. Но я посмотрю. А на следующий год нужна документация, связанная с заявками", — ответил Виктор Томенко.

Ремонт дорог

По словам жителей, одна из главных проблем - состояние дорожной сети города. В 2018 году из городского бюджета потрачено 4 млн рублей на ямочный ремонт. Еще 15,5 млн поступило из регионального бюджета (обычно край выделяет около 6 млн). На эти средства ремонтируют улицу Пионерскую и переулок Краснояровский с прилегающей привокзальной площадью. Однако, по словам представителей общественности, несмотря на все старания, в Алейске очень много дорог в плохом состоянии. Поэтому горожане предложили Томенко рассмотреть вопрос об увеличении объема средств на ремонт дорожной сети.

"Проблема дорог наблюдается по всему краю. Не было ни одной встречи, чтобы мне не задали этот вопрос. Ни одной. Проблема из обычной инфраструктурной превратилась в социальную. Люди уже накалены серьезно. В целом надо увеличивать ассигнования, чтобы дороги в нормальном состоянии поддерживать. Но денег надо в разы больше, чем выделялось. Если мы в полтора раза увеличим, это будет заметно, но недостаточно. Для того, чтобы ее поддерживать, нам необходимо привести ее в порядок. Пока состояние ухудшается", — прокомментировал Томенко.

Также врио губернатора заявил, что край будет стараться в целом искать возможности увеличить объемы расходов на дороги. Возможно, некоторые краевые дороги передадут на федеральный баланс. И предпосылки для этого есть. В частности, речь идет о 400-километровом участке дороги от Барнаула до Павлодара через Павловск, Ребриху, Романово и Кулунду.

"Если ее заберет федеральное правительство, то те деньги, которые мы тратили на ее содержание, направим на другие дороги. Конечно, надо увеличивать доходы бюджета, а для этого, в свою очередь, надо раскручивать экономику и другие проекты привлекать. И желающих вложить в Алтайский край деньги много", — пояснил Томенко.

Что касается Алейска, то уличная сеть города составляет примерно 60 км. Из них около 40% находятся в ненормативном состоянии.

"Принимаю как задачу. Чтобы был предметный разговор в правительстве, в Минтрансе края, чтобы просить поддержки, нам необходимо понимать, сколько денег и на какие работы нужны. И на содержание сколько денег требуется. Надо, чтобы город собрал в целом потребности и сказал, что требуется, например, миллионов сто, чтобы за один сезон все привести в порядок. И потом миллионов по 20-25 в год тратить, чтобы поддерживать все в нормальном состоянии. И это исходная часть.

Далее власти будут смотреть, смогут ли они выделить деньги одним траншем или за два-три года. По крайней мере, мы будем знать, что мы вкладываем больше, чем раньше, и что если мы по этому плану будем идти, то мы за три, например, года, к более-менее достойному положению дел придем. У меня просьба подготовить все необходимые документы", — резюмировал врио губернатора.

Строительство ледовой площадки

Горожане также попросили Томенко помочь со строительством закрытой хоккейной площадки. В Алейске недавно прошла реконструкция стадиона, открыли многопрофильный универсальный спортивный комплекс, но вопрос с зимними видами спорта не решен.

"Нам необходима быстровозводимая закрытая хоккейная площадка. Многие люди ездят в Барнаул, чтобы просто покататься на коньках. Есть проект закрытой площадки, он проходит ценообразование. Его сметная стоимость составляет 39 млн рублей. У нас есть место для строительства. Это наша мечта. В какие программы мы можем войти и можем ли мы надеяться на помощь бюджета края?" — такой вопрос задали Томенко горожане.

"Посыл понятен, и почему потребность такая есть — тоже понятно. Давайте попробуем. Нам надо и школу построить, и дорогами заняться. Это качество жизни. Здесь как: будешь ехать на каток, но по плохой дороге. А с другой стороны, едешь по хорошей дороге, а куда ехать? Мы подумаем над этим вопросом. У меня просьба: это надо оформить в виде предложения, чтобы это начало "крутиться" в правительстве края. Я дам поручение этот вопрос поставить на контроль", — ответил Томенко.

Пристройка к школе

Представители общественности обратились к главе региона с просьбой построить пристройку к лицею города, которая уже вошла в программу "85х85".

"Я уже говорил и повторю: программы, которые были в крае, они приняты, хорошо восприняты жителями края, на их основе наши ежегодные планы формируются. Не все, что делалось по программе "80х80", доделано, но работа идет. Уже начались мероприятия по программе "85х85". Раз объект этот есть, то объектом будем заниматься. Но опять же: надо завершить разработку проектно-сметной документации, пройти экспертизу, ценообразование посмотреть. И посмотрим по планам, сколько времени надо на то, чтобы пристройку сделать", — ответил Томенко.