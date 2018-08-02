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Осадки и северный ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае в четверг, 2 августа.
"В отдельных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в крае составят +21...+26 градусов. Ветер будет северный, 3-8 метров в секунду с усилением до 10-15 метров.
В Барнауле дожди и, возможно, гроза ожидаются во второй половине дня. Термометры в краевой столице покажут +21...+23 градуса. Ветер северный, 6-11 метров в секунду.
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