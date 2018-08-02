Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 116 квадратных метров продают в центре Барнаула на улице Партизанской за 7,35 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье находится на 10-м уровне 16-этажного кирпичного дома.
"Меблированная квартира с современным высококачественным ремонтом по индивидуальному дизайн-проекту. Две застекленные лоджии на обе стороны дома с шикарными панорамными видами", — отмечает автор объявления.
В подъезде два лифта — грузовой и пассажирский, круглосуточно работает консьерж. Имеется система видеонаблюдения, придомовая территория огорожена, есть двухуровневый подземный паркинг.
Дом расположен в районе с развитой инфраструктурой.
Комментарии
А где, простите, ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ?)))