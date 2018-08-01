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Названа средняя выплата по ОСАГО в России за первое полугодие

, ИА "Амител"
Сейчас доля натурального возмещения после ДТП составляет 15-20%

Фото: kp.ru

Средняя выплата по ОСАГО в России за первое полугодие этого года составила 64,6 тысячи рублей — впервые за два года этот показатель снизился на 16%, пишет "Коммерсант".

Средняя цена полиса ОСАГО также сократилась на 1,3% и составила 5,6 тысячи рублей. Это объясняется ростом популярности выплат ремонтом. Об этом свидетельствует статистика Российского союза автостраховщиков (РСА).

Сейчас доля натурального возмещения после ДТП составляет 15-20%. Начиная с 28 апреля 2017 года ремонт по ОСАГО в приоритете перед денежными выплатами. При этом, как отмечается, существует тренд на увеличение этой доли на 1% в месяц. По словам экспертов, популярность оплаты ремонтом может объясняться тем, что это позволяет избежать дополнительных накруток на выплату через суды.

Кроме того, на российских дорогах за первые шесть месяцев 2018 года произошло 69,6 тыс. аварий, тогда как годом ранее — 71,3 тысячи. В результате страховые компании выплатили по ОСАГО 68,1 млрд рублей, что на 31% меньше показателя за этот же период прошлого года. В то же время средняя цена полиса ОСАГО сократилась на 1,3% и составила до 5,6 тыс. рублей. Снижение стоимости объясняется ростом числа водителей, претендующих на скидку по ОСАГО за безаварийную езду по коэффициенту "бонус-малус".

Лидером по числу проданных полисов ОСАГО в полугодии этого года стала компания "Альфастрахование". Она заключила 2,6 млн договоров на 15,7 млрд рублей, тогда как годом ранее — семь млрд рублей. Лидером по размеру премий стала "РЕСО-гарантия", чьи сборы принесли фирме 17,2 млрд рублей. В то же время "Росгосстрах" продолжает терять позиции. Сборы компании упали до 9,08 млрд рублей против прошлогодних 21,2 млрд рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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