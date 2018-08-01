Бизнесмен купил землю вместе с людьми и разломал их жилье

В деревне Бураково Тульской области жильцы двухэтажного дома остались без жилья, поскольку землю, где располагалась их крыша над головой, выкупил у муниципалитета бизнесмен, а строение снес, сообщает телеканал 360.
Изначально снесенная двухэтажка была жилой, но сейчас по бумагам дом почему-то проходит как нежилой фонд. Поэтому людям отказывают в жилье.
Как отмечается, администрация вместо аналогичного жилья людям предлагает жить в общежитии. "Вы, наверное, знаете, жилье — это большая проблема. Единственное, что у нас есть в Ясногорске — это общежития", — сказал глава администрации Ясногорского района Владимир Мухин. Он также добавил, что людей могут переселить в соседние районы.
По словам местной жительницы Ирины, люди, прописанные в снесенном доме, живут теперь в землянках. Бабушка Валентина переехала в заброшенный деревянный дом, где нет воды, света и тепла. Из-за проблем с жильем молодой отец Александр не может прописать сына, поскольку дома уже нет.
Владимир Мухин также сообщил людям, потерявшим жилье, что в Следственном комитете идет доследственная проверка.
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