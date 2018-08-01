Нужно увеличить бюджетное финансирование общественных проектов, заявил врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко на открытии первого гражданского форума общественных организаций региона "Вместе к успеху!".
"Необходимо увеличивать краевое бюджетное финансирование общественных проектов, а также поднимать уровень информированности населения о деятельности общественных организаций", — заявил Виктор Томенко.
Он напомнил, что президент поставил задачу создать условия для получения НКО до 10 процентов бюджетных средств, направляемых на предоставление социальных услуг населению. Такая работа ведется после установления для некоммерческих организаций статуса исполнителя общественно полезных услуг.
За последние полтора года из краевого бюджета было выделено более 22 млн рублей на реализацию почти 150 социальных проектов. Победителями конкурса на получение президентских грантов стали 80 алтайских проектов на сумму почти 100 миллионов рублей. Всего в регионе почти 2,5 тысячи НКО.
"Главное, разумеется, это не цифры, а конкретная, реальная польза от реализации проектов, достижение максимальной отдачи для людей, их социального благополучия", — подчеркнул врио главы региона.
Участие в форуме приняли руководители более 40 краевых общественных и некоммерческих организаций (победителей президентских и губернаторских грантов), активисты и волонтеры, представители органов власти.
Алтайские НКО представили свои социальные проекты на выставке-презентации: это пропаганда здорового образа жизни, молодежная политика, формирование комфортной среды, поддержка талантов и сохранение исторической памяти.
А эксперты обсудили потенциал социальных практик, их актуальность для развития региона.
Участники форума внесли ряд предложений в стратегию социально-экономического развития региона: это расширение взаимодействия с органами местного самоуправления, оценка эффективности услуг организаций социальной сферы, необходимость поиска новых направлений развития соцсферы, исходя из потребностей населения.
Комментарии
Правильное предложение Виктора Петровича, вот кто для нашего региона старается, таких надо в губернаторы
Здесь с Томенко нельзя не согласиться! Общественные организации на сегодняшний день играют огромную роль вообще во всей стране. Нужно поддерживать их во всех начинаниях.
Будем ждать конкретных действий, ведь в крае Томенко чуть чуть и никто ещё не понял на что он способен
Мне кажется у нас в крае очень хорошо развиты НКО, если есть возможность увеличить финансирование, то это нужно делать. Волонтеры, активисты сегодня делают огромный пласт работы.
Томенко ничего не светит, может не раздавать лживых обещаний, за единоросов народ голосовать не будет!!!
Молодежная политика в крае сейчас на слабом уровне, надо ей больше внимания уделять.
Удивляет Виктор Петрович с каждым днём, встречается с людьми, ведёт конкретные диалоги, обозначает проблемы. Где другие кандидаты ? Таким путем Томенко выиграет с очень большим отрывом.
Всего в регионе почти 2,5 тысячи НКО. Их профинансировали на 22 миллиона.
Хотелось бы услышать , что сделано этими НКО ????
а комментаторы все лижут и лижут.....)
Лижут не комментаторы, а два ляпуновских жирных и тупых тролля.