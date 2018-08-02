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Лыжную базу обанкротившегося "СтройГАЗа" продают в Барнауле за 33 млн

, ИА "Амител"
Кроме того, на аукцион выставлены две квартиры и нежилое помещение с земельными участками, которые принадлежат компании

Фото: rest22.ru

12 сентября пройдут первые торги по имуществу обанкротившегося строительного холдинга "СтройГАЗ". Одним из четырех лотов (суммарно оцениваются в 72 млн рублей) стала одноименная лыжная база в районе Кордона в Нагорной части Барнаула.

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, организатором аукциона является ООО "Управляющая компания "Регион-Юг". Прием заявок будет проходить с 5 августа по 10 сентября.

Самый дорогостоящий лот — лыжная база (1650 кв. м) с земельным участком под ней площадью 19 тысяч кв. м. Стартовая цена лота установлена в размере 33,3 млн рублей. Обращает на себя внимание категория реализуемой земли — "особо охраняемых территорий и объектов, для размещения лечебно-спортивного профилактория".

Следующий лот в порядке уменьшения цены — одноэтажное нежилое здание в 367 кв. м с земельным участком под ним (1219 кв. м) по адресу: улица Партизанская, 103. Добавим, здание реализуется на праве аренды со сроком до августа 2024 года. В этот же лот вошел еще один участок на 780 кв. м по Пролетарской, 104 "а". Стоимость всего вышеперечисленного равна 30 млн рублей.

Наконец, с молотка уйдут две квартиры в Барнауле, числившиеся за "СтройГАЗом". Однокомнатная квартира (58,5 кв. м) вместе с подвалом (129,6 кв. м) в центре Барнаула за 6,7 млн рублей (Молодежная, 62 "б"), а также двухкомнатная квартира (55,7 кв. м) по улице Глушкова, 46 за 1,7 млн рублей.

К слову, все четыре реализуемых объекта находятся в залоге у банка "Финсервис".

Напомним, в июне Арбитражный суд Алтайского края признал "СтройГАЗ" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство на 1 год. Накануне банкротства в компании регулярно менялись руководители, после финансового краха "СтройГАЗ" лишился ряда крупных объектов в рамках госконтрактов.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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