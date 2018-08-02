Полторы недели назад в интернете появилось видео, в реальность которого сложно поверить. Девочка-подросток из села в Алтайском крае с улыбкой на лице перед видеокамерой отрубает топором голову живому котенку. Это снимает другая девочка-подросток. Полиция пока проводит проверку по данному факту, но общество сразу же и резко негативно осудило девочек и их родителей. О возможных причинах такого поступка в эфире радиостанции Эхо Москвы в Барнауле рассказала детский и семейный психолог, преподаватель РАНХиГС Татьяна Козлова.
"Дети — это отражение ситуации в семье. Именно семья закладывает ценности, которые потом транслирует ребенок в общество. Если подросток не испытывает сочувствия и не думает об окружающих, не задумывается о последствиях, значит, в его воспитании произошел какой-то сбой, и произошло это не сегодня", — считает она.
Татьяна Козлова пояснила, что ребенок рождается существом эгоистичным и изначально мало обращает внимание на окружающих. Сочувствие и понимание чувств других людей формирует, прежде всего, семья.
Причин такой жестокости может быть две: либо девочки испытывали жестокое обращение к себе в семье и перенесли эту жестокость на более слабых, в данном случае на животное, либо, наоборот, родители поставили их во главу семьи. Если родители не говорят ребенку о своих чувствах, не показывают границы, чадо привыкает к тому, что здесь есть только он, а что будет с окружающими – просто не интересно.
Причем не имеет значения, мальчик такое сотворит или девочка.
То, что вся эта история была снята на видео и опубликована, по мнению Татьяны Козловой, говорит о желании самопроявления и самоутверждения.
"И раньше о таких ситуациях дети стремились рассказать. Но сейчас действительно интернет оказывает сильнейшее влияние. Его возможности безграничны, и у детей не формируется ощущение границ, нет понимания последствий. В Сети очень много жестокости, и дети на этом учатся", — добавила она.
Татьяна Козлова подчеркивает, что история с котенком — это не про отдельную семью, это про всё общество.
"Прежде чем комментировать эту ситуацию, выливать негатив в комментариях, учить, как нужно, как не нужно, нам самим надо посмотреть на свои поступки. Что мы, взрослые люди, делаем для воспитания своих детей, как мы с ними общаемся и общаемся ли", — отмечает психолог.
В подобной ситуации она советует проявлять меньше агрессии, это не помогает семье и ребенку, а побуждает их закрыться.
"Это формирует только одно желание: напугаться и скрыть поступок. И это для себя понимают не только эти девочки-подростки и их родители. Это понимают все остальные подростки, кто следит за ситуацией", — говорит собеседница.
Родителям она советует: пообщайтесь со своим ребенком, обсудите с ним этот поступок, выведите его на рассуждение о проблеме, на формирование собственного мнения, на понимание, что это плохо, не потому что другие осуждают, а потому что это действительно жестоко.
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