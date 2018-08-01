Продавцов паспортных данных россиян обнаружили в Telegram

Мессенджер Telegram снова оказался в центре скандала. В нем обнаружились каналы, которые публикуют персональные данные пользователей, в том числе сканы паспортов, ИНН, СНИЛС и водительских удостоверений, сообщает URA.RU
Канал "Паспортные данные. Раздача" обнаружила предприниматель Мария Подлеснова. "Если в Telegram в поиске вбить паспорт, то найдете каналы с тысячами паспортных данных, ИНН и СНИЛС", — написала она на своей странице в Facebook.
Как сообщается, на одном из ресурсов разворот паспорта и прописка стоят 100 рублей. Если к ним добавить СНИЛС или ИНН, то цена увеличивается до 150 рублей.
Владельцы каналов пишут, что личные данные сливают им с форумов и из различных баз данных, в том числе государственных сайтов. Документы они используют для заработка. На данный момент у канала менее двух тысяч подписчиков, и он специализируется на рекламе различных казино.
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