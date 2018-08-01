Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что самозанятые граждане должны сами нести ответственность за размер своих будущих пенсий, сообщает РБК.
Орешкин подчеркнул, что сегодня каждому россиянину вне зависимости от того, сколько он заплатил страховых платежей, гарантируется минимальная социальная пенсия. "Если мы говорим о предпринимателях, а именно о самозанятых гражданах, мы сейчас обсуждаем возможность их освобождения от страховых платежей, но с условием принятия на себя полного риска по увеличению уровня своего пенсионного обеспечения, уровня социальных пенсий", — пояснил министр.
В вышедших ранее рекомендациях комитета Госдумы по бюджету и налогам к "Основным направлениям бюджетной политики" указывалось, что самозанятые граждане недостаточно мотивированы к легализации своих доходов. Это, в свою очередь, ставит под угрозу их будущее пенсионное обеспечение, а также доступ к получению кредитов.
В мае Минфин представил предложения по налогообложению таких граждан. В частности, министерство предложило установить налог с каждого поступления денег на счет самозанятого. Так, для физических лиц он составит 3%, а для юридических — 6%. Как подчеркивалось, проблема в том, что сейчас самозанятые находятся в тени и не платят налоги. Орешкин подтвердил, что правительство сейчас обсуждает для них специальный налоговый режим.
Комментарии
...установить налог с каждого поступления денег на счет самозанятого. Так, для физических лиц он составит 3%, а для юридических — 6%.
Самозанятые юрики существуют, Карл!
ну вот и всё сходится. Пенсионный врзраст подняли, чтоб с гарантией перед пенсией работу найти не смог и отсюда - оба самозанятый раз нигде не работаешь и шиш тебе , а не пенсия.
Экономия, однако!
Маловато будет! А ещё надо сначала выселить "за 101 км" , потом лишить гражданства и выслать из страны!!!! А в европейских странах социальку дают, даже если и дня не проработал!