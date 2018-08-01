Минтранс предложил отложить строительство трассы за 1,6 трлн рублей

Министерство транспорта предлагает отложить реконструкцию автомобильной дороги Джубга — Сочи из-за высокой стоимости проекта и сложной реализации, пишут "Ведомости" со ссылкой на сообщение министерства.
Ранее сообщалось, что, по предварительным подсчетам, стоимость проекта составит 1,2 трлн рублей. Однако это была стоимость в ценах 2017 года. В текущих ценах реконструкцию трассы Минтранс оценивает не менее чем в 1,6 трлн рублей. Это 13,3 млрд рублей за один километр дороги. Таким образом, трасса будет не только самой дорогой в России, но и одной из самых дорогих в мире.
В Минтрансе сообщили, что проект реализовать крайне сложно технически. Для этого потребуется вывести часть участков железной дороги с побережья, а на время стройки нормальное движение как по автомобильной, так и по железной дороге вдоль побережья будет серьезно затруднено. Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов России.
"В этой связи Минтранс России считает нецелесообразным реализацию данного проекта в настоящее время", — указывает ведомство.
Как сообщалось ранее, Росавтодор разработал концепцию развития трассы. На месте серпантина предлагается построить новую четырехполосную скоростную трассу длиной около 119,5 км и расчетной скоростью 120 км/ч.
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