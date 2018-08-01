Первый зампред думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев готовит запрос в московскую мэрию с просьбой рассмотреть возможность установки мемориальной доски в память о погибших в ЦАР журналистах, сообщает RT.
"Остается множество вопросов по поводу нахождения журналистов в одном из самых опасных регионов мира. Но в первую очередь необходимо помнить, что в ЦАР были убиты российские граждане. В связи с этой страшной трагедией приношу свои соболезнования семьям и близким погибших", — сказал Сухарев.
31 июля стало известно, что в Центральноафриканской Республике погибли трое российских граждан — журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.
Сообщалось, что убитые работали над проектом Михаила Ходорковского. Они отправились на базу на территории поместья Беренго, где, по их мнению, находились наемники ЧВК "Вагнера". Они должны были снять фильм об этих наемниках.
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