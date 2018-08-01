Кота Бегемота украла из "Булгаковского дома" неизвестная женщина

Сотрудники московского музея-театра "Булгаковский дом" написали заявление в полицию о краже кота Бегемота, передает ТАСС со ссылкой на директора музея Николая Голубева.
"Кота украли сегодня утром. Когда открывается музей, кот обходит двор и все подъезды как хозяин дома. Его все знают — и местные жители, и сотрудники местных офисов. И какая-то женщина украла, унесла в сторону метро в сумке. Девушка увидела это и стала нам звонить", — сказал Голубев.
Отмечается, что кот живет при музее с 2005 года. В музее также рассказали об особых приметах животного: черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород, ошейник с "адресником" в виде косточки, вес около 6 кг, характер суровый.
Комментарии