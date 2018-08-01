Центробанк планирует продать Азиатско-тихоокеанский банк

Санированный Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ Азиатско-тихоокеанский банк (АТБ) будет выставлен на продажу в сентябре, пишут "Ведомости" со ссылкой на зампреда ЦБ Василия Поздышева.
АТБ не войдет ни в одну из крупных санированных групп, а будет продан после проведения конкурса, сообщил Поздышев.
Если есть возможность после финансового оздоровления банк продать и не держать его на балансе ЦБ, регулятор будет стараться это делать, сказал Поздышев в ответ на вопрос о том, почему ЦБ решил не присоединять АТБ к "ФК Открытие".
Последний уже достаточно крупная структура, продать значительную долю которой уже не так просто, отметил Поздышев.
ЦБ планирует, что АТБ будет продан до конца 2018 года, следует из слов Поздышева. К покупке будут предложены все 100% акций банка.
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