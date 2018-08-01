Полиция сделала первое заявление по ДТП с участием Федора Смолова

В МВД по Краснодарскому краю заявили, что в ГИБДД не знали об аварии, в которую попал футболист сборной России Федор Смолов, так как он не вызвал на место ДТП полицию и не обращался в органы с каким бы то ни было заявлением, сообщает "Пятый канал".
Отмечается, что сотрудники полиции Краснодарского края после мониторинга СМИ и интернета провели проверку факта ДТП с участием автомобиля нападающего ФК "Краснодар" Смолова.
"В ходе проверки сотрудники полиции установили, что ДТП произошло около 1:40 в ночь на 1 августа на улице Ставропольской. Водитель автомобиля BMW, не справившись с управлением, допустил наезд на шесть секций дорожного ограждения. В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия и ущерб, им причиненный. Информация, распространенная на различных ресурсах о проведении проверки в отношении сотрудников ГИБДД, якобы не оформивших ДТП, не соответствует действительности", — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова.
Проверка проводилась по факту публикации видео с ДТП в социальной сети, поскольку информация о ДТП в дежурную часть не поступала, отметила Пирогова.
Автомобиль BMW M5 First Edition, за рулем которого футболист Федор Смолов попал в аварию, является эксклюзивной моделью ограниченной серии. Стоимость иномарки начинается от девяти миллионов рублей. На территории России всего 20 таких авто.
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