Кудрин рассказал о неизбежном сокращении числа российских чиновников

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в своем Twitter заявил, что цифровизация приведет к сокращению числа российских чиновников.
"Цифровизация неизбежно приведет к снижению числа чиновников, к изменению и сокращению контрольных функций государства. Счетная палата тоже будет меньше проводить полевых проверок, но благодаря цифровизации будет знать гораздо больше", — написал Кудрин.
Подписчики Кудрина восприняли его заявление со скепсисом. "Никогда такого не бывало, чтобы чиновники сознательно проводили реформу, подразумевающую сокращение этих самых чиновников. Одно из двух: или автор сего опуса лопух, или нам в открытую врут", — написали в комментариях.
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