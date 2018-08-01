Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказать по законам военного времени убивших журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева в Центральноафриканской Республике.
"Убийцы пока на свободе. Повторяю, что они должны быть наказаны. И лучше, если по законам военного времени! Жестко! И желательно до того, как на их руках высохнет кровь Джемаля, Радченко и Расторгуева!" - написал Кадыров на своей странице во "ВКонтакте".
Он отметил, что российских журналистов "расстреляли не мусульмане, не христиане, а уголовники, бандиты, преступники, независимо от того, какую организацию или ведомство они представляют".
"Появилась информация, что командировка не была должным образом оформлена, не имелись на руках соответствующие документы, не было поставлено в известность наше посольство в ЦАР. Если соответствует действительности факт их отправки в ЦАР по туристическим визам, то нужно предъявить строгий спрос и к тем, кто организовал это, зная, что подвергает их жизни реальной опасности", — добавил Кадыров.
Ранее в Госдуме предложили увековечить память убитых в ЦАР журналистов.
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