Крупнейшая колония королевских пингвинов практически полностью вымерла

Крупнейшая колония королевских пингвинов почти полностью вымерла за последние два десятилетия, сократившись почти на 90%, сообщает LIFE со ссылкой на журнал Antarctic Science.
"Причина столь серьезного сокращения численности пингвинов пока остается загадкой для нас. Несмотря на то, что этот процесс начался как минимум 20 лет назад, он продолжается до сих пор. Крайне важно отправить экспедицию для изучения пингвинов и их гнездовий на самом острове Кошон", — заявляют экологи из университета Ла-Рошеля.
В последние годы особую обеспокоенность вызывает судьба пингвинов, а также других обитателей околополярных регионов с учетом изменений климата и глобального потепления. Так, по прогнозам ученых, некоторые виды пингвинов могут полностью исчезнуть с лица земли уже к середине XXI века.
Колония королевских пингвинов Aptenodytes patagonicus была открыта в 1962 году. На тот момент она насчитывала порядка двух миллионов птиц и около полумиллиона пар, выращивающих новое потомство. Однако, начиная с середины 90-х годов, площадь колонии сократилась в два раза, а число плодящихся пар — в 4-5 раз.
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