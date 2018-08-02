США готовят санкции против Турции

Вашингтон начал готовить список санкций против ряда турецких граждан и компаний, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на Bloomberg.
Поводом для таких мер якобы стало содержание в заключении американских и турецких граждан в Турции, которые работали в дипмиссии США.
Как сообщили 1 августа в Белом доме, санкции коснутся в том числе турецкого министра юстиции Абдулхамида Гюля, а также главы МВД Турции Сюлеймана Сойлу. Именно эти турецкие чиновники, по мнению американской стороны, играли "видные роли в структурах, ответственных за арест пастора Эндрю Брансона".
Священник из США Брансон был арестован в Турции осенью 2016 года по обвинению в шпионаже и связях с признанной Анкарой террористической организацией "ФЕТО".
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