Секрет здоровья раскрыли в Чечне

Начальник пресс-службы правительства Чеченской Республики Альви Каримов в эфире НСН рассказал, что в республике практически не употребляют алкоголь и занимаются спортом.
Минздрав составил список регионов, в котором зафиксировано наибольшее и наименьшее количество болезней среди населения. Согласно данным 2017 года, в Алтайском крае на 100 тысяч жителей приходится более 253 тысяч заболеваний. Такие цифры поставили регион на первое место антирейтинга. Лучше всего дела обстоят в Кабардино-Балкарии (более 95 тысяч заболеваний). На втором месте среди самых "здоровых" регионов — Чечня (немногим больше 112 тысяч недугов).
"Прежде всего, это объясняется здоровым образом жизни, профилактикой, своевременной диспансеризацией. В Чеченской Республике и смертность низкая. Естественно, раньше здравоохранения в Чеченской Республике практически отсутствовало, больницы были разрушены, но глава Чечни Рамзан Кадыров поставил задачу не только создать сеть здравоохранения, но и привлечь, вырастить кадры и обеспечить оборудованием. Но самое главное — здоровый образ жизни. Можно сказать, что практически нет потребления алкоголя, а пьянства и алкоголизма, можно сказать, нет. Исключительно высок процент людей, которые занимаются физической культурой и спортом", — рассказал Каримов.
По его словам, сейчас люди из разных регионов приезжают в Чечню на лечение.
"Когда-то в поездах, идущих в разных направлениях, очень много было тех, кто ехал в разные клиники. Сегодня в Чеченскую Республику едут и из других регионов. Это свидетельствует о том, что клиники хорошие, современные, а у врачей богатый опыт. В случае необходимости медицинской помощи жители обращаются в местные клиники, а не едут в другие города", — подчеркнул Каримов.
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