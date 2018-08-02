Ходорковского обвинили в гибели журналистов в ЦАР

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в эфире НСН возложил ответственность за убийство российских журналистов в ЦАР на тех, кто отправил их в командировку.
Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов призвал скорее принять законопроект, который подразумевает усиление гарантий для работающих в горячих точках журналистов. Такое заявление он сделал после убийства российских журналистов в САР. Согласно документу, работодатель должен осуществлять страхование сотрудников перед отправкой в подобную командировку. К тому же, журналисты должны пройти спецкурсы и получить бронежилеты и другие средства защиты.
"Михаил Федотов также является секретарем Союза журналистов. Поправки в закон о СМИ подготовлены совместно со многими структурами, включая комитет Госдумы по информационной политике. Мы давно говорим о том, что изменения должны быть внесены. Еще до трагической ситуации мы этот процесс ускоряли, как могли. Иногда трагедии, к сожалению, дают определенный стимул для ускорения процесса. Естественно, мы поддерживаем скорейшее принятие. Уверен, что все десятки тысяч членов нашей организации по всей стране тоже это поддержат", — считает Шафир.
По его словам, вина за убийство корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко лежит на тех, кто отправлял их в командировку.
Стоит отметить, что погибшие журналисты отправились в ЦАР для съемок документального фильма, спонсируемого "Центром управления расследованиями" (ЦУР) Михаила Ходорковского. Информацию уже подтвердили в руководстве организации.
"В этой конкретной ситуации мы видим значительную доли вины за произошедшее со стороны тех, кто отправил корреспондентов в горячую точку, не подготовив никаким образом", — заключил Шафир.
31 июля в Африке нашли тела трех граждан России. Позже в них опознали российских журналистов. СМИ сообщили, что они снимали фильм про ЧВК "Вагнера" (российскую частную военную компанию). Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что журналисты оформили поездку как туристическую.
Комментарии