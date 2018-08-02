Роспотребнадзор посоветовал сократить рабочий день в жаркую погоду

Роспотребнадзор посоветовал уменьшить занятость сотрудников на четыре часа при температуре выше +30,5 °C, пишут "Известия" со ссылкой на ведомство.
Такая рекомендация связана с установившейся жаркой погодой на большей части территории России.
При температуре более +28,5 °C ведомство предлагает сократить продолжительность рабочего дня на один час, при температуре более +29 °C — на два часа.
Как отметили в Роспотребнадзоре, работа при температуре выше +32,5 °C относится к разряду опасных.
Ранее ведомство опубликовало рекомендации по защите от жары. В частности, рекомендовано во время максимально высокой температуры воздуха ограничить пребывание на улице, а также снизить физические нагрузки. Также призывают потреблять менее калорийную пищу, включить в рацион больше фруктов, а также пить больше воды.
Кроме того, россиянам рекомендуют во время жары носить легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, головные уборы и солнцезащитные очки.
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