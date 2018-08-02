Россиянам разрешат продавать грибы и ягоды в заготовительные конторы

Глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что в России могут возродить заготовительные конторы, которые будут за деньги принимать у россиян собранные в лесу ягоды и грибы, пишет "Парламентская газета".
По словам Николаева, законопроект будет внесен в Госдуму после 14 сентября, когда в палате пройдут парламентские слушания по вопросам использования лесных ресурсов.
Законопроект, как подчеркнул депутат, даст людям возможность зарабатывать, собирая дары леса, и возродит заготовительные конторы, которые станут работать на базе потребкоопераций или на других основаниях.
Николаев напомнил о том, что во времена Советского Союза в стране работали заготовительные конторы. Школьник или студент, сдав грибы, ягоды, орехи, мог заработать себе на карманные расходы на весь оставшийся год, подчеркнул депутат.
Николаев также добавил, что когда 10 лет назад разрабатывали Лесной кодекс, в нем написали, что грибы и ягоды граждане могут собирать только для собственных нужд, и заготконторы исчезли.
Депутат рассказал о том, что власти обсуждают механизм, как исправить эту ситуацию, но уже обрисовываются предложения из разных регионов, которые были получены в рамках масштабного Национального лесного форума, прошедшего под эгидой Госдумы в пяти федеральных округах.
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