Фото: yandex.ru
Поиски 17-летней девушки из Славгорода ведут волонтеры, сообщается в паблике отряда "Лиза Алерт".
Местонахождение несовершеннолетней неизвестно с 29 июля.
Приметы: рост 150-155 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, стрижка "каре", глаза зеленые.
Одежда: короткие джинсовые шорты, желтая майка, синие кроссовки, с собой имела белую сумочку.
Комментарии
То есть, как зовут, неизвестно...
спонсор объявлений о пропажах обувная фабрика ? не? каждый раз ноги на фото
гость 09:30 - по ссылке пройдите, увидите фото. СМИ нельзя личные данные о несовершеннолетних разглашать. специально для этого дана ссылка
2.08.2018 09:46
- гость -
гость 09:30 - по ссылке пройдите, увидите фото. СМИ нельзя личные данные о несовершеннолетних разглашать. специально для этого дана ссылка
А "Лизе Алерт" можно, а не много ли она на себя берет, где статистика найденных этим движением без вести пропавших?
2.08.2018 09:57
- гость -
Лиза Алерт не СМИ.