Четверг, 2 Август, 10:16

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

А как вы отдыхали или планируете отдохнуть этим летом?

Спецпроекты

Форум

$ 62,56
€ 73,11
484497
21°
Обь
312см -33

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День ВДВ - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев
Новости

Пожарные рассказали, почему не удалось спасти всех людей в "Зимней вишне"

, ИА "Амител"
Не было возможности: эксперты рассказали, почему не удалось спасти всех посетителей кемеровской "Зимней вишни" во время пожара

В Москве 1 августа состоялась пресс-конференция, в ходе которой представители МЧС, российские пожарные эксперты и бывшие сотрудники пожарной службы объяснили, почему их коллеги, участвовавшие в тушении пожара, не смогли спасти людей.

По мнению профессора кафедры надзорной деятельности Академии государственной противопожарной службы (АГПС) Сергея Назарова, у спасателей не было возможности спасти всех людей, заблокированных на четвертом этаже здания.

Назаров отметил, что пожарные работали в условиях сильнейшего задымления. А с учетом конструктивных особенностей здания, в отсутствие полной информации о количестве и местонахождении людей, были сильно ограничены в своих действиях, приводит ТАСС слова профессора.

"Ответ простой: задымление было таково, что без противогаза там находиться было нельзя. А как людей выводить — без противогазов выйти из кинотеатра было невозможно, и это подтверждается состоянием Трусова", — заявил эксперт.

Причиной гибели людей, по словам эксперта, стала не плохая работа пожарных, а отсутствие системы оповещения о пожаре и закрытые эвакуационные выходы. При этом, добавил он, противопожарная проверка здания могла бы ничего и не дать. "По закону Госпожнадзор должен за три дня предупредить о проверке. За это время можно включить и систему оповещения, и открыть эвакуационные выходы", — цитирует ТАСС слова Назарова.

Отметим, что Следственный комитет РФ сообщил о завершении следственных действий в отношении начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина. Напомним, ему предъявили обвинение в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания ТЦ "Зимняя вишня".

Также обвинение в халатности предъявлено руководителю службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрею Бурсину. Бурсин первым прибыл на место трагедии. Обвиняемый находится под стражей.

Эксперты в области пожарной безопасности уже заявили, что обвинение в халатности кемеровских пожарных при тушении пожара в кемеровском ТЦ — прецедент.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
10:12
Алтайский архитектурно-строительный колледж отремонтируют за 57 млн руб. 0
10:03
Девушка попала в больницу после опрокидывания мотоцикла в центре Барнаула 0
09:50
Пожарные рассказали, почему не удалось спасти всех людей в "Зимней вишне" 0
09:34
Дезориентированная пенсионерка пропала в Барнауле 0
09:32
Директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев
Задать вопросы можно уже сейчас в комментариях к этой новости
09:23
Загоревшийся автомобиль в Барнауле тушили 10 человек 0
09:11
17-летняя девушка с зелеными глазами пропала в Славгороде 5
09:02
"Состояние груди – зеркало здоровья": почему важно вовремя обследоваться 2
08:49
"Космическую Одиссею" Кубрика покажут в Барнауле в IMAХ в честь 50-летия 0
08:33
Как приготовить из помидоров варенье и мороженое: рецепты на Кухне.Amic.ru 0
08:24
От Мольера до Кобо Абэ: что покажут на театральном фестивале в Барнауле 0
08:13
Незаконная рубка леса в Алтайском крае официально сократилась на 2,8% 5
08:06
Квартиру по персональному дизайн-проекту продают в Барнауле за 7,3 млн руб. 1
07:50
Удивительные цветные фотографии царской семьи Романовых 2
07:34
Лыжную базу обанкротившегося "СтройГАЗа" продают в Барнауле за 33 млн 0
07:22
Необычные и немного сумасшедшие почтовые ящики 0
07:15
Где в Барнауле построят новые школы и детские сады. Инфографика 2
07:03
Дороги, школа, помощь бюджета: с чем обратились жители Алейска к Томенко 12
06:48
Готовятся все: программа мероприятий в Барнауле на День десантника 3
06:32
Так воспитали: психолог о детской расправе над котенком в Алтайском крае 2
06:23
Дожди, ветер северный: какая погода будет в Алтайском крае 2 августа 0
06:14
Красотки в голубых беретах: фото милых девушек ко Дню ВДВ 0
06:01
Старый мост в Барнауле не спешат ремонтировать даже после решения суда 4
05:55
Россиянам разрешат продавать грибы и ягоды в заготовительные конторы 0
04:20
Роспотребнадзор посоветовал сократить рабочий день в жаркую погоду 1
03:44
США готовят санкции против Турции 0
02:58
Ходорковского обвинили в гибели журналистов в ЦАР 6
01:51
Секрет здоровья раскрыли в Чечне 0
00:26
Крупнейшая колония королевских пингвинов практически полностью вымерла 0
23:48
Министр Носков назвал свидетельство о рождении лишним документом 2
23:21
Кадыров призвал наказать убийц журналистов по законам военного времени 0
22:36
Кудрин рассказал о неизбежном сокращении числа российских чиновников 0
22:07
Полиция сделала первое заявление по ДТП с участием Федора Смолова 3
21:49
Центробанк планирует продать Азиатско-тихоокеанский банк 0
21:28
Трамп требует от генпрокурора США закрыть "российское дело" 0
20:56
Кота Бегемота украла из "Булгаковского дома" неизвестная женщина 1
20:33
Память убитых в ЦАР журналистов предложил увековечить депутат Госдумы 2
20:14
Минтранс предложил отложить строительство трассы за 1,6 трлн рублей 0
19:42
Орешкин пригрозил самозанятым отъемом даже социальной пенсии 5
19:31
Продавцов паспортных данных россиян обнаружили в Telegram 0
19:08
Коротко о главном: "больной" Алтай, пенсионная реформа и барнаульские парки
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 1 августа
18:49
Бизнесмен купил землю вместе с людьми и разломал их жилье 1
18:32
Названа средняя выплата по ОСАГО в России за первое полугодие 0
18:17
Томенко выступил за повышение финансирования общественных проектов на Алтае 12
18:09
Нападающий Федор Смолов в ДТП разбил BMW за 9 миллионов рублей 6
17:52
Более 70% молодежи считает значимость высшего образования преувеличенной 3
17:33
Телефонные мошенники провели "массированную атаку" на жителей Бийска 1
17:22
Ремонт дома алтайского космонавта Германа Титова подходит к концу 0
17:14
Рэпера Тимати оштрафовали за концерт на крыше автомобиля 0
17:04
Россиян предложили наказывать за купание "единым штрафом" 8

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.