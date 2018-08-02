Фото: tverigrad.ru
Мотоцикл опрокинулся в ночь на четверг, 2 августа, в центре Барнаула — в результате ДТП была госпитализирована девушка.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, авария произошла на площади Баварина. За рулем мотоцикла находился парень 1994 года рождения. Его пассажиркой была девушка 1998 года рождения.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
В итоге и водителя, и пассажирку доставили в горбольницу №1. Парню оказали помощь и отпустили, а вот девушке потребовалась госпитализация.
По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
Хрусты катают девченок без экипа, и даже без шлемов.
А сами упакованы от шлема до ботинок.
Девченки, думайте головой куда вы садитесь.
Скоростной режим этиим хрустам, не писан ни законом ПДД, не знаками ограничивающими скорость движения.